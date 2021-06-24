Купер: то, как мы бьёмся каждый матч, показывает, что мы — действительно команда

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал ход полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Айлендерс» (3-3).



«Мне нравится, как наша команда реагирует на поражения в плей-офф, но мы не можем успокоиться и сказать: «Ну, мы не проигрывали последние два года после поражений, или мы выигрывали каждую игру после поражения за последние два сезона, так что мы точно выиграем». Это ошибочное мышление.



Вы можете накачать своих игроков шаблонными фразами, но для нашей команды, которая уже проходила путь раньше, я уверен, что в этом нет надобности. То, как мы тренируемся, как мы играем, бьёмся каждый матч друг за друга, показывает, что мы — действительно команда.



Никто не может гарантировать результат, но я знаю, что мы будем бороться в последней игре», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

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