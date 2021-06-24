Уайтклауд: «Вегас» знает, как исправить ситуацию. Нужно делать то, что умеем лучше всего

Защитник «Вегас Голден Найтс» Зак Уайтклауд поделился мнением о предстоящем шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2-3).



«Мы знаем, как исправить ситуацию, нужно придерживаться нашей игры, придерживаться того, что мы умеем лучше всего, а именно: играть быстро, на высоком уровне, контролировать шайбу и управлять матчем», — приводит слова Уайтклауда официальный сайт НХЛ.



В нынешнем плей-офф защитник провёл 18 игр и набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности «+4».



Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а также 4:1, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1.



Напомним, шестая игра состоится в пятницу, 25 июня. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.