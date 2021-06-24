Уайтклауд: «Вегас» знает, как исправить ситуацию. Нужно делать то, что умеем лучше всего
Поделиться
Защитник «Вегас Голден Найтс» Зак Уайтклауд поделился мнением о предстоящем шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2-3).
«Мы знаем, как исправить ситуацию, нужно придерживаться нашей игры, придерживаться того, что мы умеем лучше всего, а именно: играть быстро, на высоком уровне, контролировать шайбу и управлять матчем», — приводит слова Уайтклауда официальный сайт НХЛ.
В нынешнем плей-офф защитник провёл 18 игр и набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности «+4».
Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а также 4:1, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1.
Напомним, шестая игра состоится в пятницу, 25 июня. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.
Комментарии
- 24 июня 2021
-
21:53
-
21:38
-
21:10
-
20:59
-
20:25
-
19:56
-
19:37
-
19:25
-
18:33
-
18:03
-
17:41
-
17:18
-
16:30
-
15:46
-
14:27
-
14:17
-
13:14
-
12:29
-
12:19
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:14
Партнерский контент