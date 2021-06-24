Гудроу: надеемся, что Кучеров сыграет в 7-й игре. Если нет, то потребуется больше усилий

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Баркли Гудроу поделился ожиданиями от решающей седьмой игры полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-3).
«Очевидно, мы надеемся, что Кучеров сыграет. А если он этого не сделает, то от каждого в составе потребуется чуть больше усилий, чтобы попытаться заменить такого игрока.
После того, как закончилась шестая игра, мы сразу переключились на следующий матч. Когда две хорошие команды встречаются друг с другом, иногда для определения сильнейшего нужно семь игр. Мы с нетерпением ждём матча.
Нужно доверять системе, доверять плану игры, который помогает выигрывать клубу в течение всего года. Когда дело доходит до 7-й игры, когда исход решает одна игра, а победитель получает всё, речь идёт о том, чтобы показать лучший хоккей. Это будет весело», — приводит слова Гудроу официальный сайт НХЛ.
- 24 июня 2021
-
21:53
-
21:38
-
21:10
-
20:59
-
20:25
-
19:56
-
19:37
-
19:25
-
18:33
-
18:03
-
17:41
-
17:18
-
16:30
-
15:46
-
14:27
-
14:17
-
13:14
-
12:29
-
12:19
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:14