Гудроу: надеемся, что Кучеров сыграет в 7-й игре. Если нет, то потребуется больше усилий

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Баркли Гудроу поделился ожиданиями от решающей седьмой игры полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-3).



«Очевидно, мы надеемся, что Кучеров сыграет. А если он этого не сделает, то от каждого в составе потребуется чуть больше усилий, чтобы попытаться заменить такого игрока.



После того, как закончилась шестая игра, мы сразу переключились на следующий матч. Когда две хорошие команды встречаются друг с другом, иногда для определения сильнейшего нужно семь игр. Мы с нетерпением ждём матча.



Нужно доверять системе, доверять плану игры, который помогает выигрывать клубу в течение всего года. Когда дело доходит до 7-й игры, когда исход решает одна игра, а победитель получает всё, речь идёт о том, чтобы показать лучший хоккей. Это будет весело», — приводит слова Гудроу официальный сайт НХЛ.