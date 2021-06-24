Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гудроу: надеемся, что Кучеров сыграет в 7-й игре. Если нет, то потребуется больше усилий

Гудроу: надеемся, что Кучеров сыграет в 7-й игре. Если нет, то потребуется больше усилий
Комментарии

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Баркли Гудроу поделился ожиданиями от решающей седьмой игры полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-3).

«Очевидно, мы надеемся, что Кучеров сыграет. А если он этого не сделает, то от каждого в составе потребуется чуть больше усилий, чтобы попытаться заменить такого игрока.

После того, как закончилась шестая игра, мы сразу переключились на следующий матч. Когда две хорошие команды встречаются друг с другом, иногда для определения сильнейшего нужно семь игр. Мы с нетерпением ждём матча.

Нужно доверять системе, доверять плану игры, который помогает выигрывать клубу в течение всего года. Когда дело доходит до 7-й игры, когда исход решает одна игра, а победитель получает всё, речь идёт о том, чтобы показать лучший хоккей. Это будет весело», — приводит слова Гудроу официальный сайт НХЛ.

Новость по теме
Купер: то, как мы бьёмся каждый матч, показывает, что мы — действительно команда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021