Фридман сообщил, с кем «Баффало» ведёт предметные переговоры по Айкелу

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о возможном обмене форварда «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела.



«Думаю, что «Баффало» вступил в серьёзные переговоры по Айкелу. Они в курсе, какая ситуация на рынке, кому игрок может быть интересен. Я так понимаю, что «Баффало» просит многое взамен за Айкела. Полагаю, что они уже ведут предметные переговоры с несколькими командами.



Я совру, если скажу, что ситуация близка к разрешению. Могу лишь отметить, что переговоры с «Анахаймом» и «Коламбусом» достаточно конкретные», – цитирует Фридмана Forever Blue Shirts.



Ранее сообщалось, что на 24-летнего форварда претендуют шесть клубов: «Анахайм Дакс», «Филадельфия Флайерз», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхокс».