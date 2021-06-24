Ленер займёт место в воротах «Вегаса» в шестой игре с «Монреалем»

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер займёт место в воротах команды в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2-3), сообщает в «твиттере» журналист Кайл Бакаускас.



Напомним, в третьей игре «Монреаль» сравнял счёт за две минуты до сирены после грубейшей ошибки голкипера Марка-Андре Флёри. В четвёртой игре место в воротах занял Робин Ленер.



В сезоне-2020/2021 Флёри сыграл в 36 играх регулярного чемпионата, одержал победу в 26 матчах, имея процент отражённых бросков 92,8%. В плей-офф голкипер провёл 16 встреч, выиграв девять игр и отразив 91,8% бросков.



Ленер сыграл 19 игр в регулярном сезоне-2020/2021, одержав победу в 13 матчах, и имеет процент отражённых бросков 91,3%. В плей-офф голкипер провёл два матча, выиграв один и отразив 87,7% бросков.



Напомним, матч состоится в ночь с 24 на 25 июня. Начало — в 3:00 мск.