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Марк Мессье стал студийным аналитиком ESPN

Марк Мессье стал студийным аналитиком ESPN
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ESPN объявил о том, что шестикратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Марк Мессье станет студийным аналитиком с нового сезона-2021/2022 в НХЛ. Сообщается, что между каналом и бывшим игроком заключён многолетний контракт.

«Хоккей и НХЛ предоставили мне огромные возможности, успех и опыт на льду и в жизни. Моя страсть к игре столь же сильна, как и всегда, и я с нетерпением жду возможности поделиться этой страстью, а также своими мыслями и анализом с невероятными фанатами этого вида спорта. НХЛ начинает новую эру с ESPN и The Walt Disney Company — и феноменально талантливыми игроками. Я очень рад быть частью этой команды», — заявил Мессье.

Напомним, что ESPN купил права на показ матчей НХЛ на семь лет за $ 400 млн за сезон. Контракт стартует с предстоящего сезона.

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