Марк Мессье стал студийным аналитиком ESPN

ESPN объявил о том, что шестикратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Марк Мессье станет студийным аналитиком с нового сезона-2021/2022 в НХЛ. Сообщается, что между каналом и бывшим игроком заключён многолетний контракт.
«Хоккей и НХЛ предоставили мне огромные возможности, успех и опыт на льду и в жизни. Моя страсть к игре столь же сильна, как и всегда, и я с нетерпением жду возможности поделиться этой страстью, а также своими мыслями и анализом с невероятными фанатами этого вида спорта. НХЛ начинает новую эру с ESPN и The Walt Disney Company — и феноменально талантливыми игроками. Я очень рад быть частью этой команды», — заявил Мессье.
Напомним, что ESPN купил права на показ матчей НХЛ на семь лет за $ 400 млн за сезон. Контракт стартует с предстоящего сезона.
- 25 июня 2021
-
00:31
-
00:02
- 24 июня 2021
-
23:54
-
23:28
-
23:16
-
22:45
-
22:18
-
21:53
-
21:38
-
21:10
-
20:59
-
20:25
-
19:56
-
19:37
-
19:25
-
18:33
-
18:03
-
17:41
-
17:18
-
16:30
-
15:46
-
14:27
-
14:17
-
13:14
-
12:29
-
12:19
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15