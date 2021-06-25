Марк Мессье стал студийным аналитиком ESPN

ESPN объявил о том, что шестикратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Марк Мессье станет студийным аналитиком с нового сезона-2021/2022 в НХЛ. Сообщается, что между каналом и бывшим игроком заключён многолетний контракт.



«Хоккей и НХЛ предоставили мне огромные возможности, успех и опыт на льду и в жизни. Моя страсть к игре столь же сильна, как и всегда, и я с нетерпением жду возможности поделиться этой страстью, а также своими мыслями и анализом с невероятными фанатами этого вида спорта. НХЛ начинает новую эру с ESPN и The Walt Disney Company — и феноменально талантливыми игроками. Я очень рад быть частью этой команды», — заявил Мессье.



Напомним, что ESPN купил права на показ матчей НХЛ на семь лет за $ 400 млн за сезон. Контракт стартует с предстоящего сезона.