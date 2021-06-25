«Монреаль» стал первым финалистом Кубка Стэнли, обыграв «Вегас» со счётом 4-2 в серии

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.

Счёт в матче был открыт канадским защитником «Монреаля» Ши Уэбером на 14-й минуте матча, но уже спустя 48 секунд «Вегас» усилиями Райлли Смита восстановил паритет. К середине 2-го периода «Монреалю» удалось вновь выйти вперёд в счете благодаря заброшенной шайбе Коула Кофилда, а на старте заключительного игрового отрезка основного времени гол Алека Мартинеса помог «Голден Найтс» ещё раз отыграться. В овертайме точный бросок Арттури Лехконена принёс «Монреалю» победу в этом матче.

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Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 37 из 39 бросков, а его визави из «Вегаса» Робин Ленер – 29 из 32.