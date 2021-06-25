«Монреаль» стал первым финалистом Кубка Стэнли, обыграв «Вегас» со счётом 4-2 в серии

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.
Счёт в матче был открыт канадским защитником «Монреаля» Ши Уэбером на 14-й минуте матча, но уже спустя 48 секунд «Вегас» усилиями Райлли Смита восстановил паритет. К середине 2-го периода «Монреалю» удалось вновь выйти вперёд в счете благодаря заброшенной шайбе Коула Кофилда, а на старте заключительного игрового отрезка основного времени гол Алека Мартинеса помог «Голден Найтс» ещё раз отыграться. В овертайме точный бросок Арттури Лехконена принёс «Монреалю» победу в этом матче.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 37 из 39 бросков, а его визави из «Вегаса» Робин Ленер – 29 из 32.
- 25 июня 2021
-
07:20
-
07:07
-
06:47
-
06:47
-
06:36
-
06:32
-
06:19
-
06:08
-
00:31
-
00:02
- 24 июня 2021
-
23:54
-
23:28
-
23:16
-
22:45
-
22:18
-
21:53
-
21:38
-
21:10
-
20:59
-
20:25
-
19:56
-
19:37
-
19:25
-
18:33
-
18:03
-
17:41
-
17:18
-
16:30
-
15:46
-
14:27
-
14:17
-
13:14
-
12:29
-
12:19
-
11:45