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«Монреаль» стал первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года

«Монреаль» стал первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.

«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).

Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомыми Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й, и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.

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