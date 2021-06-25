«Монреаль» стал первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.
«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).
Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомыми Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й, и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.
- 25 июня 2021
-
07:20
-
07:07
-
06:47
-
06:47
-
06:36
-
06:32
-
06:19
-
06:08
-
00:31
-
00:02
- 24 июня 2021
-
23:54
-
23:28
-
23:16
-
22:45
-
22:18
-
21:53
-
21:38
-
21:10
-
20:59
-
20:25
-
19:56
-
19:37
-
19:25
-
18:33
-
18:03
-
17:41
-
17:18
-
16:30
-
15:46
-
14:27
-
14:17
-
13:14
-
12:29
-
12:19
-
11:45