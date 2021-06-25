Уэбер уступает только трём действующим защитникам НХЛ по голам в большинстве в плей-офф

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.

Счёт в матче открыл капитан «Монреаля» Ши Уэбер, реализовавший большинство в первом периоде. Для канадского защитника заброшенная шайба стала восьмой в матчах Кубка Стэнли при игре с численным преимуществом, что является четвёртым результатом в лиге для игроков этого амплуа, продолжающих карьеру в НХЛ.

Уэбер уступает только трём действующим защитникам НХЛ по голам в большинстве в плей-офф. Первое место с 12 голами занимает Джон Карлсон из «Вашингтон Кэпиталз», на втором месте располагается защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн (11), а топ-3 замыкает Крис Летанг (9) из «Питтсбург Пингвинз».