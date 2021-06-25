«Вегас» второй год подряд уступил в серии за выход в финал Кубка Стэнли

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.
«Голден Найтс» второй год подряд уступили в серии за выход в финал турнира. В минувшем плей-офф американский клуб проиграл «Даллас Старз» (1-4) в финале конференции. В общей сложности за четыре сезона в НХЛ «Вегас» трижды принимал участие в серии за выход в финал.
Лучшим результатом остаётся достижение дебютного сезона-2017/2018, когда «рыцари» под руководством Жерара Галлана выиграли Западную конференцию и вышли в главный финал, где уступили «Вашингтон Кэпиталз» (1-4). Худший результат был показан в сезоне-2018/2019, когда «Вегас» выбыл из плей-офф уже на стадии первого раунда, уступив «Сан-Хосе Шаркс» (3-4).
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