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Как минимум один российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли 2021 года

Как минимум один российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли 2021 года
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.

После этого результата стало ясно, что российский хоккеист точно станет обладателем Кубка Стэнли 2021 года. В составе «Канадиенс» есть защитник Александр Романов, сыгравший 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 2 игры в розыгрыше Кубка Стэнли. В случае победы «Канадиенс» в финале имя Романова должно быть нанесено на кубок, так как он сыграл больше 50% матчей в регулярке.

Напомним, что соперник «Монреаля» определяется в паре «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс», где командам потребовался седьмой матч серии, который и выявит второго финалиста Кубка Стэнли. В составе «молний» играют три российских хоккеиста — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За «Айлендерс» выступают российские вратари Семён Варламов и Илья Сорокин. Таким образом, как минимум один российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли 2021 года.

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