«Монреаль» впервые в истории получил трофей Кларенса Кэмпбелла

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.



Таким образом, «Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года. Клуб впервые получил за победу трофей Кларенса Кэмпбелла, который вручается победителям Западной конференции.

В сезоне-2020/2021 клубы не делились на конференции, но руководство лиги приняло решение вручить титулы выигравшим полуфиналы командам.



«Канадиенс» стали пятым клубом в истории (также — «Чикаго», «Айлендерс», «Филадельфия» и «Детройт»), выигравшим оба кубка, присуждаемые за победу в конференциях. Трофей Принца Уэльского, сейчас вручаемый за победу в Восточной конференции, «Монреаль» выигрывал 25 раз.



В финале «Хабс» сыграют с победителем серии между «Тампой» и «Айлендерс» (3-3).