Канадские клубы не играли в финале Кубка Стэнли с 2011 года. Последняя победа — в 1993-м

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.
Таким образом, «Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года.
Последний раз канадские команды играли в финале Кубка Стэнли в 2011 году. С тех пор прошло 3684 дня. Тогда, в решающей серии «Ванкувер Кэнакс» встретились с «Бостон Брюинз» и уступили со счётом 3-4.
Последняя победа канадских команд в НХЛ датирована 1993 годом, когда «Монреаль» в финале оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4-1.
В финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли «Хабс» сыграют с победителем пары «Тампы» и «Айлендерс» (3-3).
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