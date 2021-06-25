Ричардсон: Дюшарм очень счастлив за команду. Игроки уважают то, что он сделал для них

Тренер «Монреаля» Люк Ричардсон, заменяющий на посту наставника заболевшего коронавирусом Доминика Дюшарма, поделился эмоциями от победы в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (4-2).
«Знаю, что все это говорят, но эти ребята – особенная команда и действительно хорошее сочетание игроков. Трудно выразить словами, насколько мы ими гордимся, они этого заслуживают. В их глазах горит огонь. Мы немного отдохнём и вернёмся к тренировкам. Мы с нетерпением ждём финала и возможности принять вызов.
Общение с Дюшармом? Мы позаботились о том, чтобы его показывали, когда все вошли в раздевалку. Я помахал Доминику в экран. Он действительно был счастлив за команду. Уверен, он был тронут победой. Ему бы хотелось находиться с нами. Он хотел, чтобы ребята отпраздновали, ведь они заслужили это. Ребята очень скучают по нему и уважают то, что он сделал для клуба», — приводит слова Ричардсона официальный сайт «Монреаля».
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