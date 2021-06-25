«Монреаль» выиграл 5 матчей в овертаймах в плей-офф. Это — 2-й результат в истории клуба
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«Монреаль Канадиенс» стали финалистами Кубка Стэнли, обыграв «Вегас Голден Найтс» в шестом матче полуфинальной серии (3:2 ОТ, 4-2).
«Хабс» выиграли в этом плей-офф уже 5 матчей в овертаймах, из них 4 – на домашнем льду. Это является вторым показателем за один розыгрыш в истории клуба. В 1993 году «Монреаль» выиграл в овертаймах 10 матчей. В том году «Хабс» выиграли свой последний Кубок Стэнли.
Также клуб впервые получил за победу трофей Кларенса Кэмпбелла, который вручается победителям Западной конференции. В сезоне-2020/2021 клубы не делились на конференции, но руководство лиги приняло решение вручить титулы выигравшим полуфиналы командам.
В финале НХЛ «Монреаль» встретится с победителем пары «Тампа» — «Айлендерс» (3-3).
Новость по теме«Монреаль» впервые в истории получил трофей Кларенса Кэмпбелла
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