«Монреаль» выиграл 5 матчей в овертаймах в плей-офф. Это — 2-й результат в истории клуба

«Монреаль Канадиенс» стали финалистами Кубка Стэнли, обыграв «Вегас Голден Найтс» в шестом матче полуфинальной серии (3:2 ОТ, 4-2).



«Хабс» выиграли в этом плей-офф уже 5 матчей в овертаймах, из них 4 – на домашнем льду. Это является вторым показателем за один розыгрыш в истории клуба. В 1993 году «Монреаль» выиграл в овертаймах 10 матчей. В том году «Хабс» выиграли свой последний Кубок Стэнли.



Также клуб впервые получил за победу трофей Кларенса Кэмпбелла, который вручается победителям Западной конференции. В сезоне-2020/2021 клубы не делились на конференции, но руководство лиги приняло решение вручить титулы выигравшим полуфиналы командам.



В финале НХЛ «Монреаль» встретится с победителем пары «Тампа» — «Айлендерс» (3-3).

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