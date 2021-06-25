Прайс: очень рад за болельщиков. Весь город ликует, приятно сейчас находиться в «Монреале»

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал выход клуба в финал Кубка Стэнли после победы в шестом матче полуфинальной серии плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 4-2).



«Я очень рад за болельщиков, которым повезло оказаться на арене в этот вечер. Весь город ликует. Приятно находиться в Монреале прямо сейчас.



Мы просто придерживаемся плана. Очевидно, в победах есть доля удачи. Но тяжёлая работа позволяет получать такие результаты, которых мы достигли», — приводит слова Прайса официальный сайт «Монреаля».



В сезоне-2020/2021 голкипер провёл 25 матчей в регулярном чемпионате, отбив 90,1% бросков, пропуская 2,64 шайбы в среднем за игру. В плей-офф он сыграл в 17 встречах, пропуская 2,02 шайбы за игру и имея процент отражённых бросков 93,4%.



В финальной серии «Монреаль» сыграет с победителем пары между «Тампой» и «Айлендерс».

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