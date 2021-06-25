Прайс: очень рад за болельщиков. Весь город ликует, приятно сейчас находиться в «Монреале»

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал выход клуба в финал Кубка Стэнли после победы в шестом матче полуфинальной серии плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 4-2).
«Я очень рад за болельщиков, которым повезло оказаться на арене в этот вечер. Весь город ликует. Приятно находиться в Монреале прямо сейчас.
Мы просто придерживаемся плана. Очевидно, в победах есть доля удачи. Но тяжёлая работа позволяет получать такие результаты, которых мы достигли», — приводит слова Прайса официальный сайт «Монреаля».
В сезоне-2020/2021 голкипер провёл 25 матчей в регулярном чемпионате, отбив 90,1% бросков, пропуская 2,64 шайбы в среднем за игру. В плей-офф он сыграл в 17 встречах, пропуская 2,02 шайбы за игру и имея процент отражённых бросков 93,4%.
В финальной серии «Монреаль» сыграет с победителем пары между «Тампой» и «Айлендерс».
- 25 июня 2021
-
11:19
-
10:57
-
10:10
-
09:43
-
09:21
-
08:55
-
08:46
-
08:31
-
08:14
-
07:56
-
07:30
-
07:20
-
07:07
-
06:47
-
06:47
-
06:36
-
06:32
-
06:19
-
06:08
-
00:31
-
00:02
- 24 июня 2021
-
23:54
-
23:28
-
23:16
-
22:45
-
22:18
-
21:53
-
21:38
-
21:10
-
20:59
-
20:25
-
19:56
-
19:37
-
19:25
-
18:33