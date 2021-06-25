«Адмирал» подписал контракт с нападающим Артёмом Гареевым

«Адмирал» объявил о заключении контракта с форвардом Артёмом Гареевым.



Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с нападающим рассчитано на один сезон.



Большую часть своей карьеры нападающий провел в «Автомобилисте» из Екатеринбурга. Гареев сыграл 292 матча, набрал 113 (54+59) очков. В сезоне-2020/2021 форвард выступал за череповецкую «Северсталь», провёл в её составе 26 матчей и заработал 7 (2+5) очков.



В составе молодёжного «Толпара» из Уфы дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В сезоне-2011/2012 Гареев стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом МХЛ, набрав 82 (28+54) очка в 59 матчах. В 2017 году 29-летний форвард выступал за олимпийскую сборную страны на Кубке Словакии.