«Адмирал» подписал контракт с нападающим Артёмом Гареевым
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«Адмирал» объявил о заключении контракта с форвардом Артёмом Гареевым.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с нападающим рассчитано на один сезон.
Большую часть своей карьеры нападающий провел в «Автомобилисте» из Екатеринбурга. Гареев сыграл 292 матча, набрал 113 (54+59) очков. В сезоне-2020/2021 форвард выступал за череповецкую «Северсталь», провёл в её составе 26 матчей и заработал 7 (2+5) очков.
В составе молодёжного «Толпара» из Уфы дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В сезоне-2011/2012 Гареев стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом МХЛ, набрав 82 (28+54) очка в 59 матчах. В 2017 году 29-летний форвард выступал за олимпийскую сборную страны на Кубке Словакии.
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