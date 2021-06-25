Ленер: трудно принять такой результат, но мы отдали всё, что могли. Горжусь нашей командой

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер подвёл итоги полуфинальной серии Кубка Стэнли, в которой клуб уступил «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 2-4).



«Трудно принять такой результат, но я уверен, что мы отдали всё, что могли. Я действительно горжусь тем, как наша команда провела сезон. Все работали очень много, попасть в финал Кубка Стэнли весьма нелегко. Мы были очень близко», — приводит слова Ленера официальный сайт НХЛ.



Ленер сыграл 19 матчей в регулярном сезоне-2020/2021, одержав победу в 13 из них, и имеет процент отражённых бросков 91,3%. В плей-офф голкипер провёл три матча, выиграв один и отразив 88,7% бросков.



«Вегас» второй сезон подряд уступает в полуфинале Кубка Стэнли. В сезоне-2020/2021 они проиграли серию 1/2 финала «Далласу» (1-4).