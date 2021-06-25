Кофилд — о традиции не трогать трофей: зависит не от меня. Мы боремся за более ценный приз

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд рассказал о том, что игроки клуба не стали трогать трофей Кларенса Кэмпбелла, который «Хабс» вручили за победу в полуфинальной серии с «Вегас Голден Найтс» (4-2).



«Это зависит не от меня. Мы боремся за более ценный приз и думаем только о нём. Конечно, приятно получить эту награду, потому что мы проделали долгий путь. Но мы ещё не добились главного», — цитирует Кофилда официальный сайт НХЛ.



Не трогать трофей за победу в конференции – старая примета игроков НХЛ.



Напомним, трофей Кэмпбелла вручается победителю Западной конференции. Но в этом году лига не делилась на конференции, поэтому титул был вручен победителю одного из полуфиналов.



В финале «Канадиенс» сыграют с победителем пары «Тампа» — «Айлендерс».

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