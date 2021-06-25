Стиллман: «Сент-Луис» не на границе потолка зарплат, мы будем тратить до самого предела

Владелец «Сент-Луис Блюз» Том Стиллман рассказал о перспективах клуба.



«Мы построили команду, теперь необходимо пользоваться нашими возможностями. Думаю, что наше чемпионское окно ещё открыто. Сейчас не время отказываться от дополнительных инвестиций, будь то игроки, персонал или менеджерский состав.



«Сент-Луис» сейчас не приблизился к границе потолка зарплат, поэтому могу сказать, что мы будем тратить до самого предела. Это лучшее, что можно сделать для того, чтобы команда была конкурентоспособна.



У нас отличный подбор хоккеистов, некоторые из них — на пике карьеры. Есть способная молодёжь. Мы будем навязывать конкуренцию. Мы не идеальны, но нужно думать, что мы можем сделать, чтобы стать лучше», –приводит слова Стиллмана The Athletic.



«Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году. В сезонах-2019/2020 и 2020/2021 клуб вылетал в первом раунде плей-офф.

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