Мышкин: к «окаянным» вратарям особое отношение. С ними непривычно — другие слабые точки

Олимпийский чемпион, тренер вратарей сборной России на Олимпиаде-2014 Владимир Мышкин поделился мнением о российской вратарской школе.



«О вратарском кризисе пока не говорил бы. Школа и тренеры работают, молодёжь растёт, другое дело, получает ли она стабильные шансы в КХЛ. Ну и потом где-то пусто, а где-то густо. Имею ввиду НХЛ, где в прошедшем сезоне сыграли 11 российских голкиперов — и это новый рекорд.



Я бы сказал, что Самонов стал открытием чемпионата мира. Очень достойно провёл круговой турнир, прибавлял от матча к матчу, имел все шансы сыграть и с Канадой. Следующий сезон для него будет очень важным — надо стабилизировать свою игру в клубе.



Аскаров? Вратарь не без способностей, с интересным стилем, с активной игрой клюшкой и подвижной психикой. Работы у него очень много, но потенциал есть.



Он держит клюшку в левой руке — плюс это или минус? К «окаянным» вратарям всегда особое отношение. Известно, что, например, в боксе правшам особенно неудобно выходить на левшей, так же в принципе и в хоккее. В свое время в КХЛ у многих форвардов были большие проблемы с чехом Францоузом, наверное, в том числе потому, что он левша. С ним непривычно — все слабые точки не такие, как у правшей!



В СССР на высшем уровне играл, если не ошибаюсь, только Николай Георгиевич Пучков, очень сильный голкипер. Но нужно понимать, что в те годы было принято переучивать левшей на правшей — и не только в спорте, но и в жизни.



Кстати, леворуких голкиперов очень мало было и в НХЛ. Тони Эспозито, Грант Фюр — из знаменитых, пожалуй, всё», — приводит слова Мышкина Russia-Hockey.