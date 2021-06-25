Защитник Виталий Меньшиков подписал контракт с «Адмиралом»
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«Адмирал» объявил о подписании соглашения с Виталием Меньшиковым.
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с защитником рассчитан сроком на один год.
Меньшиков — воспитанник челябинской хоккейной школы. Габаритный защитник дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за екатеринбургский «Автомобилист» в 2012 году. Также выступал за «Сибирь» из Новосибирска, омский «Авангард», московское «Динамо», «Трактор» из Челябинска, магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ защитник провёл 347 матчей, в которых набрал 54 (11+43) результативных балла при показателе полезности "-24".
В феврале подписал контракт с клубом «Грац Найнти Найнерс» из города Грац (Австрия), став первым российским игроком в истории клуба.
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