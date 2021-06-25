Смит: «Монреаль» — лучшая команда, с который мы когда-либо играли
Поделиться
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит подвёл итоги полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 2-4).
«Вся ответственность лежит на нас, игроках. В итоге всё свелось к тому, что они лучше нас выполнили свою работу и забивали голы по ходу серии. Пожалуй, «Монреаль» — это лучшая команда, с которой мы когда-либо играли. Но мы все должны были сыграть лучше», — приводит слова Смита официальный сайт НХЛ.
«Вегас» второй год подряд уступает в полуфинале Кубка Стэнли. В сезоне-2020/2021 они уступили «Даллас Старз» (1-4). Лучшее достижение «Голден Найтс» в истории — финал Кубка Стэнли-2017/2018, в первый год существования клуба (поражение в серии с «Вашингтон Кэпиталз», 1-4).
Комментарии
- 25 июня 2021
-
16:28
-
16:27
-
16:17
-
15:45
-
15:23
-
15:08
-
14:38
-
14:15
-
13:56
-
13:32
-
13:17
-
12:51
-
12:23
-
12:18
-
12:10
-
11:19
-
10:57
-
10:10
-
09:43
-
09:21
-
08:55
-
08:46
-
08:31
-
08:14
-
07:56
-
07:30
-
07:20
-
07:07
-
06:47
-
06:47
-
06:36
-
06:32
-
06:19
-
06:08
-
00:31
Партнерский контент