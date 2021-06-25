Смит: «Монреаль» — лучшая команда, с который мы когда-либо играли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит подвёл итоги полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 2-4).



«Вся ответственность лежит на нас, игроках. В итоге всё свелось к тому, что они лучше нас выполнили свою работу и забивали голы по ходу серии. Пожалуй, «Монреаль» — это лучшая команда, с которой мы когда-либо играли. Но мы все должны были сыграть лучше», — приводит слова Смита официальный сайт НХЛ.



«Вегас» второй год подряд уступает в полуфинале Кубка Стэнли. В сезоне-2020/2021 они уступили «Даллас Старз» (1-4). Лучшее достижение «Голден Найтс» в истории — финал Кубка Стэнли-2017/2018, в первый год существования клуба (поражение в серии с «Вашингтон Кэпиталз», 1-4).