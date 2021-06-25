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Защитник «Айлендерс» Мейфилд не получит наказания из-за нанесения травмы Кучерову

Защитник «Айлендерс» Мейфилд не получит наказания из-за нанесения травмы Кучерову
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Мейфилд не получит никаких дисциплинарных взысканий от НХЛ из-за травмы форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, сообщает в «твиттере» американский журналист Грег Вышински.

Напомним, уже в самом начале шестой встречи полуфинала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс» 28-летний российский нападающий «Лайтнинг» получил повреждение после удара в спину от Мейфилда.

Всего на льду Кучеров успел провести лишь 46 секунд. Отметим, что в дальнейшем россиянин не вернулся на лёд.

Кучеров является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли – в 17 играх на его счету 27 (5+22) результативных действий при показателе полезности "+2" и 14 минутах штрафного времени.

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