Обладатель Братины-2016 стал фарм-клубом «Ак Барса»

Хоккейный клуб «Ак Барс» и альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник», входящие в систему команд «Татнефти», заключили договор о спортивном сотрудничестве в сезоне-2021/2022, сообщается на официальном сайте казанцев.
Согласно договору, «Нефтяник» становится фарм-клубом «Ак Барса» — казанский клуб сможет делегировать хоккеистов в Альметьевск с целью повышения их игрового мастерства и получения игровой практики в чемпионате Высшей хоккейной лиги. «Барс» при этом остаётся вертикально интегрированной командой в системе «Ак Барса».
«Нефтяник» выступает в чемпионате Высшей лиги (ВХЛ) с сезона-1992/1993. В 2000 году клуб стал победителем первенства Высшей лиги, в 2016 году завоевал Братину. Также «Нефтяник» становился серебряным (2011) и бронзовым (2018) призёром чемпионата ВХЛ, серебряным (1998) и дважды бронзовым (1997, 2003) призёром первенства Высшей лиги.
«Сотрудничество между клубами позволит повысить качество подготовки молодых хоккеистов «Ак Барса». «Нефтяник», ежегодно решающий максимальные задачи в чемпионате, сможет усилить состав игроками системы «Ак Барса», которые превзошли уровень МХЛ, но пока не имеют достаточного опыта для игры в КХЛ», — говорится в сообщении.
- 25 июня 2021
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