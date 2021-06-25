Валиуллин — о договоре с «Нефтяником»: это даст импульс развитию хоккея в Татарстане

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал решение заключить договор о сотрудничестве с «Нефтяником» из ВХЛ.
«Мы укрепляем хоккейную систему «Татнефти». Для нас важно держать постоянную связь с хоккейным кластером юго-востока Татарстана и вовлекать в структуру «Ак Барса» весь альметьевский клуб, в том числе молодёжную команду «Спутник», академию и центр хоккейной подготовки «Нефтяник». Уверены, что новая структура даст новый импульс развитию хоккея в Татарстане», — приводит слова Валиуллина официальный сайт казанцев.
Напомним, согласно договору, «Нефтяник» становится фарм-клубом «Ак Барса» — казанский клуб сможет делегировать хоккеистов в Альметьевск с целью повышения их игрового мастерства и получения игровой практики в чемпионате Высшей хоккейной лиги. «Барс» при этом остаётся вертикально интегрированной командой в системе «Ак Барса».
- 25 июня 2021
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