Лучший игрок чемпионата Беларуси по среднему количеству очков за матч перешёл в «Торпедо»
Поделиться
Лучший нападающий чемпионата Беларуси по среднему количеству очков за матч Роман Крикуненко подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородцев.
Обладатель Кубка Харламова и неоднократный победитель чемпионатов России среди юношей уже выступал в системе хоккейного клуба «Торпедо». В сезоне-2018/2019 годов центрфорвард провёл 19 матчей за ХК «Саров», после чего отправился в Беларусь. Там 23-летний хоккеист отыграл два последних сезона, являясь одним из лидеров не только своей команды «Шахтёр», но и всего белорусского чемпионата. В завершившемся сезоне Роман набирал в среднем более одного очка за матч (35 встреч, 41 очко) и стал по этому показателю первым хоккеистом лиги.
Комментарии
- 25 июня 2021
-
18:00
-
17:23
-
17:00
-
16:28
-
16:27
-
16:17
-
15:45
-
15:23
-
15:08
-
14:38
-
14:15
-
13:56
-
13:32
-
13:17
-
12:51
-
12:23
-
12:18
-
12:10
-
11:19
-
10:57
-
10:10
-
09:43
-
09:21
-
08:55
-
08:46
-
08:31
-
08:14
-
07:56
-
07:30
-
07:20
-
07:07
-
06:47
-
06:47
-
06:36
-
06:32
Партнерский контент