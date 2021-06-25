Лучший игрок чемпионата Беларуси по среднему количеству очков за матч перешёл в «Торпедо»

Лучший нападающий чемпионата Беларуси по среднему количеству очков за матч Роман Крикуненко подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородцев.

Обладатель Кубка Харламова и неоднократный победитель чемпионатов России среди юношей уже выступал в системе хоккейного клуба «Торпедо». В сезоне-2018/2019 годов центрфорвард провёл 19 матчей за ХК «Саров», после чего отправился в Беларусь. Там 23-летний хоккеист отыграл два последних сезона, являясь одним из лидеров не только своей команды «Шахтёр», но и всего белорусского чемпионата. В завершившемся сезоне Роман набирал в среднем более одного очка за матч (35 встреч, 41 очко) и стал по этому показателю первым хоккеистом лиги.