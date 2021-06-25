Мэрия Уфы хочет взыскать с «Салавата» более 20 млн рублей

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы подало в суд на «Салават Юлаев», сообщается в картотеке арбитражных дел.
Мэрия хочет взыскать с клуба КХЛ задолженность по арендной плате в размере 16 991 772 рубля за период с 1 февраля по 30 июня 2021 года и пени в размере 3 891 115 рублей, расторгнуть договор и обязать «Салават» освободить занимаемые помещения муниципального фонда.
«СобКор02» уточняет, что управление хочет, чтобы хоккейная школа клуба покинула здания, где располагаются интернат для иногородних воспитанников и ледовый дворец спорта.
Исковые заявления находятся на рассмотрении суда первой инстанции. Следующее заседание состоится 2 сентября.
Задолженность за аренду интерната общей площадью 550,9 кв. м составила 579 тыс. рублей с учётом пени, за дворец спорта — более 20 млн рублей.
По данным издания, клуб в качестве арендатора ежегодно пополняет городскую казну более чем на 40 млн рублей.
- 25 июня 2021
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