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«Колорадо» хочет переподписать Саада. Он получает $ 6 млн в год

«Колорадо» хочет переподписать Саада. Он получает $ 6 млн в год
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Журналист Colorado Hockey Now Эдриан Дейтер на своей странице в «Твиттере» сообщил, что команда Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» может подписать новый контракт с Брэндоном Саадом. 28 июля игрок может получить статус неограниченно свободного агента. Его зарплата составляет $ 6 млн в год.

«Мне сказали, что есть шанс — я не знаю, насколько большой, — что Брэндон Саад может вернуться в «Колорадо», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне 28-летний Саад принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 15 шайб и отдал девять результативных передач. В плей-офф Кубка Стэнли на его счету 10 матчей, семь заброшенных шайб и одна голевая передача.

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