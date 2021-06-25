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Александр Овечкин погладил ежа на отдыхе. Видео

Александр Овечкин погладил ежа на отдыхе. Видео
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает отдыхать с семьёй, сообщается в «инстаграме» его жены Анастасии Шубской.

На этот раз нападающий во время прогулки встретил ежа. Овечкин не испугался и даже погладил зверя, свернувшегося и выставившего свои иголки.

Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги, проиграв серию «Бостон Брюинз» в пяти матчах — 1-4.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.

В плей-офф Овечкин сыграл в пяти матчах, где набрал 4 (2+2) очка.

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