Экс-игрок «Чикаго» рассказал об обвинениях тренера в сексуальном насилии над хоккеистами

Бывший хоккеист «Чикаго Блэкхоукс», пожелавший остаться анонимным, поделился мыслями о том, что клуб не сообщил в полицию о предполагаемом сексуальном насилии в отношении двух экс-игроков. Отмечается, что он не входит в число хоккеистов, которые выдвинули обвинения.
Ранее появилась информация о том, что перед победой команды в Кубке Стэнли-2010 два экс-игрока клуба подверглись сексуальному насилию со стороны Брэда Олдрича, который в то время работал видео-тренером «Блэкхоукс».
«Меня не беспокоит то, что они позволили ему сфотографироваться с Кубком. Меня беспокоит то, что они его уволили, но не рассказали обо всем полиции. Ему позволили устроиться на работу в команду U18. Они позволили ему работать с несовершеннолетними. Они позволили этому случиться», — приводит слова игрока, выступавшего за команду в 2010 году, The Athletic.
Напомним, ранее бывший хоккеист «Чикаго» подал иск против клуба. Он утверждает, что сообщил о насилии команде, но это было скрыто. Игрок также утверждает, что Олдрич угрожал ему.
Во втором иске, поданном в мае бывшим хоккеистом средней школы Мичигана, утверждается, что «Блэкхоукс» скрывали насилие над двумя игроками и дали Олдричу рекомендательное письмо, когда он покинул команду летом 2010 года. В иске утверждается, что это письмо дало ему возможность продолжить поиски новых жертв.
Олдрич был признан виновным в преступлении сексуального характера в Мичигане в 2013 году. Годом ранее он подал в отставку с должности директора по хоккейным операциям университета Майами из-за «подозрения в нежелательном прикосновении к взрослому мужчине».
Экс-тренер «Чикаго» Пол Винсент отметил, что просил руководство команды сообщить об обвинениях в полицию, но его просьба была отклонена. Он сообщил, что готов дать показания.
Олдрич работал в «Чикаго» с 2008 года. Он был тренером в штабе Джоэля Кенневилля. Олдрич также работал в сборной США на Олимпийских играх 2010 года.
- 25 июня 2021
-
21:00
-
20:58
-
20:37
-
20:21
-
19:49
-
19:27
-
18:49
-
18:17
-
18:00
-
17:23
-
17:00
-
16:28
-
16:27
-
16:17
-
15:45
-
15:23
-
15:08
-
14:38
-
14:15
-
13:56
-
13:32
-
13:17
-
12:51
-
12:23
-
12:18
-
12:10
-
11:19
-
10:57
-
10:10
-
09:43
-
09:21
-
08:55
-
08:46
-
08:31
-
08:14