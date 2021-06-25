Экс-игрок «Чикаго» рассказал об обвинениях тренера в сексуальном насилии над хоккеистами

Бывший хоккеист «Чикаго Блэкхоукс», пожелавший остаться анонимным, поделился мыслями о том, что клуб не сообщил в полицию о предполагаемом сексуальном насилии в отношении двух экс-игроков. Отмечается, что он не входит в число хоккеистов, которые выдвинули обвинения.



Ранее появилась информация о том, что перед победой команды в Кубке Стэнли-2010 два экс-игрока клуба подверглись сексуальному насилию со стороны Брэда Олдрича, который в то время работал видео-тренером «Блэкхоукс».



«Меня не беспокоит то, что они позволили ему сфотографироваться с Кубком. Меня беспокоит то, что они его уволили, но не рассказали обо всем полиции. Ему позволили устроиться на работу в команду U18. Они позволили ему работать с несовершеннолетними. Они позволили этому случиться», — приводит слова игрока, выступавшего за команду в 2010 году, The Athletic.



Напомним, ранее бывший хоккеист «Чикаго» подал иск против клуба. Он утверждает, что сообщил о насилии команде, но это было скрыто. Игрок также утверждает, что Олдрич угрожал ему.



Во втором иске, поданном в мае бывшим хоккеистом средней школы Мичигана, утверждается, что «Блэкхоукс» скрывали насилие над двумя игроками и дали Олдричу рекомендательное письмо, когда он покинул команду летом 2010 года. В иске утверждается, что это письмо дало ему возможность продолжить поиски новых жертв.



Олдрич был признан виновным в преступлении сексуального характера в Мичигане в 2013 году. Годом ранее он подал в отставку с должности директора по хоккейным операциям университета Майами из-за «подозрения в нежелательном прикосновении к взрослому мужчине».



Экс-тренер «Чикаго» Пол Винсент отметил, что просил руководство команды сообщить об обвинениях в полицию, но его просьба была отклонена. Он сообщил, что готов дать показания.



Олдрич работал в «Чикаго» с 2008 года. Он был тренером в штабе Джоэля Кенневилля. Олдрич также работал в сборной США на Олимпийских играх 2010 года.