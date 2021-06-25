Фридман — о возможном обмене Экмана-Ларссона: думаю, он готов рассмотреть больше вариантов

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман высказался касательно возможного обмена защитника «Аризоны Койотс» Оливера Экмана-Ларссона. Ранее появилась информация о том, что клуб приступил к поиску вариантов обмена капитана команды.



«Думаю, есть понимание, что «Койотс» хотят двигаться дальше, и я думаю, что игрок тоже хочет двигаться дальше. Слышал, что Экману-Ларссону нужен новый старт. Это не гарантирует, что его обменяют, но я думаю, что он готов рассмотреть больше вариантов, чем в прошлом году», — приводит слова Фридмана Sportsnet.



В прошлом году сообщалось, что швед, имеющий пункт в контракте о запрете на перемещения, был согласен его снять в случае обмена в «Ванкувер Кэнакс» или «Бостон Брюинз». Но тогда клубы не договорились по условиям возможной сделки.



Контракт Экмана-Ларссона с кэпхитом $ 8,25 млн действует до окончания сезона-2026/2027.

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