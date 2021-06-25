Фридман — о возможном обмене Экмана-Ларссона: думаю, он готов рассмотреть больше вариантов

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман высказался касательно возможного обмена защитника «Аризоны Койотс» Оливера Экмана-Ларссона. Ранее появилась информация о том, что клуб приступил к поиску вариантов обмена капитана команды.
«Думаю, есть понимание, что «Койотс» хотят двигаться дальше, и я думаю, что игрок тоже хочет двигаться дальше. Слышал, что Экману-Ларссону нужен новый старт. Это не гарантирует, что его обменяют, но я думаю, что он готов рассмотреть больше вариантов, чем в прошлом году», — приводит слова Фридмана Sportsnet.
В прошлом году сообщалось, что швед, имеющий пункт в контракте о запрете на перемещения, был согласен его снять в случае обмена в «Ванкувер Кэнакс» или «Бостон Брюинз». Но тогда клубы не договорились по условиям возможной сделки.
Контракт Экмана-Ларссона с кэпхитом $ 8,25 млн действует до окончания сезона-2026/2027.
- 25 июня 2021
-
22:34
-
22:13
-
21:46
-
21:23
-
21:00
-
20:58
-
20:37
-
20:21
-
19:49
-
19:27
-
18:49
-
18:17
-
18:00
-
17:23
-
17:00
-
16:28
-
16:27
-
16:17
-
15:45
-
15:23
-
15:08
-
14:38
-
14:15
-
13:56
-
13:32
-
13:17
-
12:51
-
12:23
-
12:18
-
12:10
-
11:19
-
10:57
-
10:10
-
09:43
-
09:21