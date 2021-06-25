Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фридман — о возможном обмене Экмана-Ларссона: думаю, он готов рассмотреть больше вариантов

Фридман — о возможном обмене Экмана-Ларссона: думаю, он готов рассмотреть больше вариантов
Комментарии

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман высказался касательно возможного обмена защитника «Аризоны Койотс» Оливера Экмана-Ларссона. Ранее появилась информация о том, что клуб приступил к поиску вариантов обмена капитана команды.

«Думаю, есть понимание, что «Койотс» хотят двигаться дальше, и я думаю, что игрок тоже хочет двигаться дальше. Слышал, что Экману-Ларссону нужен новый старт. Это не гарантирует, что его обменяют, но я думаю, что он готов рассмотреть больше вариантов, чем в прошлом году», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

В прошлом году сообщалось, что швед, имеющий пункт в контракте о запрете на перемещения, был согласен его снять в случае обмена в «Ванкувер Кэнакс» или «Бостон Брюинз». Но тогда клубы не договорились по условиям возможной сделки.

Контракт Экмана-Ларссона с кэпхитом $ 8,25 млн действует до окончания сезона-2026/2027.

Новость по теме
Кузнецов — третий в списке лучших хоккеистов, которых могут обменять в межсезонье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021