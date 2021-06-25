Форвард «Спартака» Котляревский обменян в «Адмирал»

«Адмирал» и «Спартак» совершили обмен, сообщает официальный сайт КХЛ.



Клуб из Владивостока получил права на нападающего Михаила Котляревского. Взамен московская команда получила денежную компенсацию.



Котляревский в прошедшем сезоне выступал за «Спартак» в КХЛ и фарм-клуб красно-белых «Химик» в ВХЛ. За «Спартак» форвард провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал три очка (2+1), в плей-офф сыграл одну игру.



В составе «Химика» игрок принял участие в 18 встречах регулярки, где забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи, а также три игры в плей-офф — в одной из них защитник отличился.

Ранее «Адмирал» объявил о подписании соглашения с Виталием Меньшиковым. Контракт с защитником рассчитан на один год.