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Форвард «Спартака» Котляревский обменян в «Адмирал»

Форвард «Спартака» Котляревский обменян в «Адмирал»
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«Адмирал» и «Спартак» совершили обмен, сообщает официальный сайт КХЛ.

Клуб из Владивостока получил права на нападающего Михаила Котляревского. Взамен московская команда получила денежную компенсацию.

Котляревский в прошедшем сезоне выступал за «Спартак» в КХЛ и фарм-клуб красно-белых «Химик» в ВХЛ. За «Спартак» форвард провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал три очка (2+1), в плей-офф сыграл одну игру.

В составе «Химика» игрок принял участие в 18 встречах регулярки, где забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи, а также три игры в плей-офф — в одной из них защитник отличился.

Ранее «Адмирал» объявил о подписании соглашения с Виталием Меньшиковым. Контракт с защитником рассчитан на один год.

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