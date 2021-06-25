Вратарь СКА и сборной России Ярослав Аскаров женился, сообщается в «инстаграме» санкт-петербургского клуба.



«Ура молодожёнам! Поздравляем Ярослава Аскарова и его супругу Александру с днём свадьбы! Совет да любовь!» — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Аскаров принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, отразив 95,1% при коэффициенте надёжности 1.21.

Напомним, ранее стало известно, что СКА подписал контракт с 27-летним нападающим системы клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Фредриком Хендемарком. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года. Кроме того, защитник СКА Лукас Бенгтссон был обменян в минское «Динамо» на 24-летнего игрока обороны Степана Фальковского.