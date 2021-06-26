Никита Кучеров сыграет в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Айлендерс»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сыграет в седьмом матче полуфинала Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».
Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере», Кучеров разминается вместе с командой.
Напомним, уже в самом начале шестой встречи полуфинала Кубка Стэнли с «Айлендерс» (2:3 ОТ, 3-3) Кучеров получил повреждение, которое могло произойти в двух эпизодах, — в столкновении у борта с канадским форвардом «Айлендерс» Мэтью Барзалом, либо же в предшествующем этому, когда Никита получил удар в спину от защитника «островитян» Скотта Мейфилда.
Кучеров является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли – в 17 играх на его счету 27 (5+22) результативных действий при показателе полезности "+2" и 14 минутах штрафного времени.
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