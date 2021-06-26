Варламов пропустил гол в большинстве в начале 2-го периода решающего матча с «Тампой»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит седьмой матч полуфинала Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Тампы». В начале второго периода Янни Гурд в меньшинстве поразил ворота российского голкипера Семёна Варламова.

Напомним, в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3. В самом начале матча нападающий Никита Кучеров получил травму. Форвард провёл на льду 47 секунд. Россиянин смог восстановиться к заключительному матчу серии и вышел на площадку.