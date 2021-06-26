Андрей Василевский обновил уникальный рекорд в истории розыгрышей Кубка Стэнли

В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, выиграла в серии – 4-3 и вышла в финал заокеанского турнира.

Отразивший 18 бросков 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли. Андрей — первый голкипер в истории НХЛ, которому удалось завершить четыре серии подряд матчами без пропущенных шайб.

В сезоне-2019/2020 в последней игре финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности (2:0, 4-2). В серии первого раунда текущего розыгрыша плей-офф ему удалось отыграть на ноль с «Флоридой Пантерз» (4:0, 4-2), затем помог «Тампе» закрыть противостояние с «Каролиной Харрикейнз» в пятом матче (2:0, 4-1) серии второго раунда, а теперь «засушил» и «Айлендерс» в седьмом матче серии третьего раунда.