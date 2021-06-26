Главный тренер «Тампы» Джон Купер повторил достижение Майка Бэбкока

В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, выиграла в серии – 4-3 и вышла в финал турнира.
Для главного тренера «молний» Джона Купера предстоящий финал Кубка Стэнли станет уже третьим в его карьере. Ранее «Тампа» под его руководством проиграла «Чикаго Блэкхоукс» в решающей серии сезона-2014/2015 и обыграла «Даллас Старз» в главной серии прошлого плей-офф.
Купер стал всего вторым тренером в истории НХЛ в XXI веке, который вывел свою команду в третий финал плей-офф в течение первых 10 лет работы главным тренером в лиге. Наставник «Тампы» повторил достижение Майка Бэбкока, который в 2003 году вывел в финал «Анахайм Дакс», а затем ещё дважды добирался до решающей серии с «Детройт Ред Уингз».
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