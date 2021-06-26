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Василевский повторил клубный рекорд «Тампы» по шат-аутам за карьеру в плей-офф НХЛ

Василевский повторил клубный рекорд «Тампы» по шат-аутам за карьеру в плей-офф НХЛ
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В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, выиграла в серии – 4-3 и вышла в финал заокеанского турнира.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 18 сейвов, оформив четвёртый шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В общей сложности за карьеру в плей-офф НХЛ в активе российского вратаря стало пять матчей на ноль, что повторением лучшего результата в истории «молний». Ранее рекорд принадлежал Николаю Хабибулину и Бену Бишопу, которые также оставляли свои ворота в неприкосновенности в пяти кубковых матчах.

26-летний российский вратарь «Тампы» также стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли. Андрей — первый голкипер в истории НХЛ, которому удалось завершить четыре серии подряд матчами без пропущенных шайб.

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