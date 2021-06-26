Янни Гурд повторил достижение Стива Лармера в плей-офф НХЛ 31-летней давности

В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, выиграла в серии – 4-3 и вышла в финал турнира.

Автором единственной и победной шайбы стал нападающий «молний» Янни Гурд, отличившийся на второй минуте второго периода при игре в меньшинстве. Канадский форвард стал всего шестым хоккеистом за всю историю НХЛ, кому удалось забить победный гол в седьмом матче серии плей-офф НХЛ при игре в численном недокомплекте.

Последним таким хоккеистом был Стив Лармер, забивший подобный гол в плей-офф НХЛ 1990 года. С тех пор прошёл 31 год. Ранее таким достижением отметились Лео Райзе (1954), Дэйв Кеон (1964), Брайан Пропп (1987) и Дэйв Пулен (1989).