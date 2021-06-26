В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, выиграла в серии – 4-3 и вышла в финал заокеанского турнира.
Отразивший 18 бросков 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли. Андрей — первый голкипер в истории НХЛ, которому удалось завершить четыре серии подряд матчами без пропущенных шайб.
В сезоне-2019/2020 в последней игре финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности (2:0, 4-2). В серии первого раунда текущего розыгрыша плей-офф ему удалось отыграть на ноль с «Флоридой Пантерз» (4:0, 4-2), затем помог «Тампе» закрыть противостояние с «Каролиной Харрикейнз» в пятом матче (2:0, 4-1) серии второго раунда, а теперь «засушил» и «Айлендерс» в седьмом матче серии третьего раунда.
При этом Василевский находится в шаге от повторения ещё одного рекорда плей-офф НХЛ. Клинт Бенедикт и Крис Осгуд в течение своих карьер оформили по пять шат-аутов в заключительных матчах серий (не подряд, а вообще). Таким образом, Андрею не хватает одного матча на «ноль» в заключительной встрече противостояния, чтобы повторить это достижение.
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