Видео рукопожатий игроков «Тампы» и «Айлендерс» после завершения серии

В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, выиграла в серии – 4-3 и вышла в финал турнира.

Автором единственной и победной шайбы стал нападающий «молний» Янни Гурд, отличившийся на второй минуте второго периода при игре в меньшинстве. Канадский форвард стал всего шестым хоккеистом за всю историю НХЛ, кому удалось забить победный гол в седьмом матче серии плей-офф НХЛ при игре в численном недокомплекте.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 18 сейвов, оформив четвёртый шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В общей сложности за карьеру в плей-офф НХЛ в активе российского вратаря стало пять матчей на ноль, что является повторением лучшего результата в истории «молний».

После матча состоялось традиционная церемония рукопожатий, посвящённая завершению серии. Видео можно посмотреть здесь.