Тротц: сейчас «Тампа» лучше, чем в прошлом году. Но мы смогли поставить их на грань

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после поражения в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:1) подвёл итоги противостояния.

«Сейчас «Тампа» лучше, чем в прошлом году. Но мы смогли поставить их на грань, потому что тоже стали лучше. Наша команда верила, что сможет это сделать. Некоторые наши парни избиты, измучены и травмированы, но они продолжали действовать», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс.

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«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счётом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнётся в 3:00 мск.