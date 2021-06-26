«Вася — особенный». Купер прокомментировал шат-аут Василевского в 7-м матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) отметил игру голкипера «молний» Андрея Василевского.
«Хоккей — командная игра, и в ней требуется усилие каждого игрока, особенно в защите. Но рано или поздно соперник пройдёт все редуты, и тогда единственный человек, который способен помочь — это вратарь. И Вася раз за разом становится той стеной, о которую разбиваются чужие атаки. Причём чем важнее матч, тем увереннее он выглядит. Он особенный игрок», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счётом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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