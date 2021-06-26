Сергачёв и Макдона заблокировали по пять бросков в седьмом матче с «Айлендерс»

В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, выиграла в серии — 4-3 и вышла в финал заокеанского турнира.
Как отмечает официальный сайт НХЛ, игроки «молний» блокировали 21 бросок. Защитники Михаил Сергачёв и Райан Макдона заблокировали по пять бросков.
Напомним, единственную шайбу в матче забросил Янни Гурд. Голкипер Андрей Василевский совершил 18 сейвов из 18 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 23.27 на льду сделал три броска по воротам и заработал показатель полезности «+1». Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов сделал 30 сейвов из 31 броска, другой голкипер Илья Сорокин участия в матче не принимал.
В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс», который в полуфинале прошёл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2. Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня.
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