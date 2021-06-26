Стэмкос: мне что-то нужно ещё говорить о Василевском? Вася — это скала

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос оценил игру российского вратаря Андрея Василевского в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0, 4-3 в серии). Голкипер отразил все 18 бросков по своим воротам

«Мне что-то нужно ещё о нём говорить? Вася — это скала. Мы всегда можем быть спокойны, имея его за спиной. Даже когда судьба матча зависит от одного броска», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0. Таким образом, «молнии» выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Стэнли, где встретятся с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.