Купер: возможно, нынешние «Айлендерс» — самый сложный соперник «Тампы» за два года
Поделиться
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) подвёл итоги противостояния.
«У соперников есть собственная гордость, и в третьем периоде нам пришлось очень непросто. Возможно, нынешние „Айлендерс“ — самый сложный для нас соперник за последние два года. Но я всегда говорю: не так важно, сколько вы забиваете, как важно, сколько не даете забить сопернику. Наш первый матч в нынешнем плей-офф с „Флоридой“ (5:4) — возможно, самый красивый и весёлый для нас матч года, но не так выигрывается звание чемпионов. Умение играть в защите в плей-офф выходит на первый план», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Комментарии
- 26 июня 2021
-
10:26
-
10:15
-
09:58
-
09:47
-
09:24
-
09:08
-
08:57
-
08:38
-
07:31
-
07:15
-
07:00
-
06:46
-
06:30
-
06:09
-
06:00
-
05:55
-
05:49
-
05:39
-
04:24
-
02:53
- 25 июня 2021
-
23:46
-
23:16
-
22:57
-
22:34
-
22:13
-
21:46
-
21:23
-
21:00
-
20:58
-
20:37
-
20:21
-
19:49
-
19:27
-
18:49
-
18:17
Партнерский контент