Купер: возможно, нынешние «Айлендерс» — самый сложный соперник «Тампы» за два года

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) подвёл итоги противостояния.

«У соперников есть собственная гордость, и в третьем периоде нам пришлось очень непросто. Возможно, нынешние „Айлендерс“ — самый сложный для нас соперник за последние два года. Но я всегда говорю: не так важно, сколько вы забиваете, как важно, сколько не даете забить сопернику. Наш первый матч в нынешнем плей-офф с „Флоридой“ (5:4) — возможно, самый красивый и весёлый для нас матч года, но не так выигрывается звание чемпионов. Умение играть в защите в плей-офф выходит на первый план», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.