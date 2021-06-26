Кучеров: в финал просто так никто не попадает. «Монреаль» заслужил это право

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0, 4-3) поделился мнением о финале с «Монреаль Канадиенс».

«Понятно, что это будет непростая серия. В финал просто так никто не попадает, и „Монреаль“ это право по-настоящему заслужил. Нужно быть готовым в понедельник провести 60 минут на запредельном уровне», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0. Таким образом, «молнии» выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Стэнли, где встретятся с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.