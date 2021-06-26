Василевский — о встрече с «Айлендерс»: это был образцовый матч номер семь
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский подвёл итоги полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0, 4-3).
«В прошлой встрече, ведя 2:0, мы постарались «засушить» игру, и всё закончилось не очень хорошо. Сейчас ребята продолжили давить, даже когда мы повели в счёте. При этом каждый отрабатывал в обороне — работа вратаря на порядок легче, когда партнёры делают столько блоков, сколько сегодня. Это был образцовый матч номер семь», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счётом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнётся в 3:00 мск.
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