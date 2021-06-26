Гурд — о победном голе в ворота «Айлендерс»: я вообще, по сути, ничего не сделал

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд после победы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) подвёл итоги противостояния и прокомментировал свой гол, ставший побендым.

«Моего гола не было бы, если б не блестящая игра ребят у своих ворот. Я вообще, по сути, ничего не сделал — просто бросил по воротам и попал», — приводит слова Гурда официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0. Таким образом, «молнии» выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Стэнли, где встретятся с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.